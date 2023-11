Halle/MZ (ots) -



Der Ansatz "klotzen statt kleckern" ist in dieser Frage richtig. Viel zu oft dominieren die Bedenkenträger. Es ist kein Zufall, dass die deutsche Wirtschaft in zahlreichen einstigen Vorzeigebranchen den Anschluss an die Spitze verloren hat. Habeck ist wild entschlossen, dass das in der Wasserstoffwirtschaft nicht passiert. Zurecht. Es geht nicht nur um die Rettung des Klimas, es geht auch um zukünftige Jobs.



Andere Länder haben das Potenzial längst erkannt. China investiert massiv in Wasserstoff, US-Präsident Joe Biden stellt 386 Milliarden Dollar für die Dekarbonisierung bereit. Gemessen daran sind die 20 Milliarden Euro, die das deutsche Wasserstoffnetz kosten soll, geradezu bescheiden. Immerhin geht es nun voran.



