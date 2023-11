Peking (ots/PRNewswire) -Am Freitag fand im Xishan-Distrikt der Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ein Forum zur Investitionsförderung und Zusammenarbeit statt, das den lokalen Bemühungen zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung neuen Schwung verlieh.Auf dem Forum wurden 43 große Industrieprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 46,5 Mrd. Yuan (etwa 6,38 Mrd. US-Dollar) abgeschlossen, sechs Fondskooperationsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 5,3 Mrd. Yuan unterzeichnet und eine Reihe von globalen Investitionspartnern ausgezeichnet.Die neu abgeschlossenen Projekte seien von großem Umfang, hoher Qualität und bieten vielversprechende Aussichten, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter des Xishan-Distrikts. Er wies darauf hin, dass die Projekte nicht nur zur Verbesserung der Lieferketten traditioneller und aufstrebender Industrien beitragen, sondern auch das Layout zukünftiger Industrien fördern. Die Umsetzung dieser Projekte wird eine solidere Grundlage für die beschleunigte Bildung neuer Produktivität im Distrikt schaffen.In den vergangenen Jahren hat sich Xishan auf den Aufbau von Industrieclustern und speziellen Parks und Zonen konzentriert. Mit der beschleunigten Bildung von Ökosystemen in den Bereichen neue Energie, integrierte Schaltkreise, Biomedizin und anderen industriellen Bereichen, gepaart mit dem einladenden Geschäftsumfeld, der günstigen Lage und dem großen Entwicklungsspielraum, hat der Distrikt viele Investoren angezogen.Seit dem letztjährigen Forum hat der Distrikt nacheinander drei Gruppen von 18 Kooperationspartnern für globale Investitionen ausgewählt. Am Freitag fand die Auswahl einer vierten Gruppe von Partnern statt, die Xishan in den Bereichen Projektinvestitionen, industrielle Entwicklung, Talentförderung, Organisation von Veranstaltungen sowie Werbung und Verkaufsförderung unterstützen sollen.Während der Veranstaltung wurde offiziell ein globales Netzwerk für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit ins Leben gerufen, das umfassende Dienstleistungsplattformen auf Kommunal- und Distriktebene sowie Kontaktstellen zwischen dem Distrikt und der Welt umfasst. Bislang wurden über hundert Kontaktstellen in Asien, Europa und Amerika eingerichtet.Seit September dieses Jahres hat der Distrikt Xishan 24 Investitionsförderungsmaßnahmen durchgeführt, bei denen verschiedene Sektoren, Regionen und Industrieparks im Mittelpunkt standen.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/337110.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2275776/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-investitionsforderung-sorgt-fur-neuen-schwung-in-der-hochwertigen-entwicklung-der-stadt-in-ostchina-301987863.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5649117