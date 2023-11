Investieren wenn andere nicht wollen - die Primus Valor investiert antizyklisch in den Immobilienmarkt. Vertriebsleiter Dr. Michael König erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum man im Gegensatz zu anderen gerade jetzt im Immobilienmarkt investiert, welche Erfahrungen man mit antizyklischer Investition in der Vergangenheit gemacht hat und wie man sich von der aktuellen Regulatorik betroffen fühlt. meingeldmedien oneonone sachwertanlagen sachwerte-awards fonds geldanlage

Mein Geld TV

Quelle: