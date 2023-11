EQS-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst



14.11.2023 / 19:17 CET/CEST

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst Paderborn, 14. November 2023 - Infolge einer Schadenersatzzahlung aus einem historischen Kundenverhältnis sowie vor dem Hintergrund des anhaltenden Preisverfalls auf dem Markt für Photovoltaik-Module passt der Vorstand der Voltabox AG ["Voltabox" oder das "Unternehmen" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A2E4LE9] die ausgegebene Prognose zum Konzernumsatz und zum EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das Geschäftsjahr 2023 an. Der Vorstand nimmt seine ursprüngliche Erwartung des Konzernumsatzes von 12,8 Mio. Euro zurück und geht nunmehr davon aus, im Gesamtjahr einen Konzernumsatz in Höhe von rund 11 Mio. Euro zu erzielen. Das erwartete unbereinigte EBITDA, das entsprechend der bisherigen Prognose als ausgeglichen prognostiziert wurde, beläuft sich voraussichtlich auf rund -1,0 Mio. Euro und die bisher mit 0% prognostizierte EBITDA-Marge wird bei ca. -9,0 % erwartet. Das um den einmaligen Sondereffekt der Schadenersatzzahlung bereinigte EBITDA würde entsprechend rund -0,6 Mio. Euro betragen, was einer Marge von rund -5,5 % entspräche. Die Schadenersatzzahlung resultiert aus dem Umstand, dass ein früherer Kunde eine Zusage der Voltabox AG über die Lieferung von rund 20 Batteriesystemen zur Neuausrüstung von Versorgungsfahrzeugen für die Tunnelbaulogistik erhalten hat. Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt bestehenden Liquiditätsengpässe bei Voltabox war das Unternehmen in der Folgezeit nicht in der Lage, der Lieferung fristgerecht nachzukommen. Im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung hat sich Voltabox nun dazu verpflichtet, eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 400.000 Euro zu leisten. Die neue Voltabox-Organisation konnte das Kundenverhältnis inzwischen wieder stabilisieren. Darüber hinaus ist eine für die Gesellschaft ungünstige Preis- und Wettbewerbssituation auf dem Markt für Photovoltaik-Module ausschlaggebend für einen operativen Verlust und geringere Umsätze als erwartet. So konnte Voltabox aufgrund der genannten Umstände die erwarteten Erlösvolumina insbesondere im Bereich der Handelsaktivitäten mit PV-Modulen im Privatkundengeschäft nicht entsprechend den Erwartungen zum Zeitpunkt der Aufstellung der Prognose realisieren. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Bussen. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung und entsprechender Nutzungsmodelle tätig. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar. Kontakt Voltabox AG Patrick Zabel (CEO) Technologiepark 32 33100 Paderborn E-Mail: investor@voltabox.ag



