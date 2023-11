Das kostenlose Kit enthält wichtige Tipps, Videos und Hilfsmittel, um Betrug während der geschäftigen Urlaubszeit zu vermeiden, der oft von Betrügern ausgenutzt wird

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, gab heute die Veröffentlichung eines aktualisierten Toolkits bekannt, das Endbenutzer während der Weihnachtssaison schützen soll.

Dieses Toolkit bietet wertvolle Einblicke in verschiedene Urlaubsbetrügereien und zielt darauf ab, Endbenutzer mit Ressourcen auszustatten, um saisonale Bedrohungen zu bekämpfen und Best Practices zu implementieren. Es unterstützt sie dabei, nicht Opfer von Betrügereien zu werden. Indem sie die Tipps und Richtlinien des Kits umsetzen, können sich Endnutzer auf ein sicheres Online-Erlebnis in der Weihnachtszeit freuen.

"Das umfassende KnowBe4-Toolkit für die Weihnachtszeit ist wesentlich, wenn es darum geht, Endbenutzer, in dieser geschäftigen Zeit in die Lage zu versetzen, Betrug in Urlaubs- und Ferienzeiten zu erkennen und zu verhindern", erklärte Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Da viele Menschen online einkaufen und das Internet nach den besten Angeboten durchforsten, passiert leicht, dass sie sich ablenken lassen und versehentlich auf bösartige Links klicken oder gefährliche Anhänge herunterladen. Mit diesem Kit können Endbenutzer den Cyberkriminellen einen Schritt voraus sein, indem sie über die gängigsten Taktiken und Betrügereien in der Weihnachtszeit aufgeklärt werden. Sowohl für Endnutzer als auch für Unternehmen auf der ganzen Welt ist es wichtig, gut informiert und auf Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsgeschäft vorbereitet zu sein, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und sicher durch die Online-Welt zu navigieren."

Einige der vorgestellten Ressourcen für das Holiday Kit sind:

Schulungsvideo: "Sicher durch die Feiertage"

Video: "Zu vermeidende Urlaubsbetrügereien"

On-Demand-Webinar: Kritische Überlegungen bei der Auswahl Ihres Anbieters von Sicherheitsschulungen

Whitepaper: Erlangung und Aufrechterhaltung von wichtigem Support für Ihr Schulungsprogramm zur Stärkung des Sicherheitsbewusstseins

Digitale Hinweisschilder, Lehrvideos und mehr zur Intensivierung der im Kit enthaltenen kostenfreien Module

Zugang zum KnowBe4-Urlaubsressourcen-Kit erhalten Sie unter https://www.knowbe4.com/holiday-resource-kit.

