Suzhou, China (ots/PRNewswire) -SUZHOU, China, 14. November 2023 /PRNewswire/-- Am 13. November 2023 gab Wyeth Nutrition für illuma Säuglingsanfangsnahrung (HMO Growing-up infant formula), seine erste mit zwei humanen Milch-Oligosacchariden (HMOs) angereicherte Säuglingsnahrung, die Markteinführung in China bekannt. Dieses Produkt wurde für Babys ab 3 Jahren entwickelt und wird in der GMP-Level-Fabrik des Unternehmens in Suzhou hergestellt. Illuma ist das erste internationale Unternehmen, das in China eine HMO-Säuglingsnahrung einführt. Die beiden zugefügten HMOs wurden am 7. Oktober 2023 von der Nationalen Gesundheitskommission Chinas (China's National Health Commission) als Lebensmittelzusatzstoffe neu zugelassen.HMOs sind nach Fett und Laktose die drittergiebigsten Inhaltsstoffe in Muttermilch, und sie stellen die wichtigsten immunmodulatorischen bioaktiven Nährstoffe dar.In klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass die beiden HMOs in der neuartigen illuma helfen, die Darmflora zu regulieren, das Risiko für Bronchitis und Atemwegsinfektionen zu minimieren und den Bedarf an Antibiotika und Fiebersenkern zu reduzieren.[1] Darüber hinaus werden der Säuglingsnahrung illuma HMO Growing-up Formula 35 wichtige Nährstoffe hinzugefügt. Diese Nährstoffe unterstützen die Entwicklung der Augen, des Gehirns und erfüllen zusätzlich zur Förderung des Immunsystems eine Vielzahl weiterer Ernährungsbedürfnisse beim Wachstum von Kindern.[2]Das langfristige Engagement und die solide Forschungsgrundlage von Wyeth Nutrition in diesem Bereich ermöglichten es dem Unternehmen, dieses innovative Produkt als erstes ausländisches Unternehmen in China auf den Markt zu bringen. Im Laufe seiner 30-jährigen Forschungszeit hat das Unternehmen mehr als 70 Forschungspapiere zu HMOs veröffentlicht und mehr als 100 Patente im Zusammenhang mit HMOs erhalten. Mit der Anreicherung durch sechs entscheidende HMOs hat das neueste Säuglingsnahrungsprodukt des Unternehmens, illuma LUXA, derzeit die höchste Anzahl an HMOs aller auf dem Markt angebotenen Produkte im Bereich Säuglingsanfangsnahrung.Die Einführung von illuma HMO Growing-up Formula demonstriert das Engagement von Wyeth Nutrition "in China, für China"; zusätzlich zeigt sie die Gesamtstärke des Unternehmens. Wyeth Nutrition wird seine globalen Ressourcen für Spitzentechnologie einsetzen, um seine kontinuierlichen Erkenntnisse über die Bedürfnisse chinesischer Mütter und Babys zu nutzen und so die Erneuerung der Formel in Zukunft beschleunigen. In der Zwischenzeit wird Wyeth Nutrition seine lokale Lieferkette, seine F&E und seine Produktionskapazitäten verbessern, um die breite Palette an Ernährungsanforderungen auf dem chinesischen Markt besser bedienen zu können.1. Clinical Trail: Puccio G, et al. Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.2. 35 vital nutrients: Chinese Nutrition Society. Reference Dietary Intake ofNutrients for Chinese Residents (Version 2023).