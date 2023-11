NORWALK (IT-Times) - Die Online-Reisebuchungs-Plattform Booking Holdings hat mit Booking.com Cruises sein Angebot zusammen mit einem Partnerunternehmen um Kreuzfahrten erweitert. Booking Holdings Inc. (Nasdaq: BKNG, ISIN: US09857L1089) kündigte am 9. November 2023 an, als neues Reiseangebot für Kunden...

Den vollständigen Artikel lesen ...