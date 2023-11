Osnabrück (ots) -Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann: Lob und Tadel für Skatfreund Gerhard SchröderAltkanzler habe sich "völlig verrannt" - Lieber Stephan Weil als Olaf ScholzOsnabrück. Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann kritisiert Gerhard Schröder (SPD) für seine Haltung zu Russland scharf, bricht den Kontakt zum Altkanzler aber nicht gänzlich ab. "Gerhard Schröder hat den Zeitpunkt verpasst, auf Distanz zu Putin zu gehen, er hat sich völlig verrannt. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch ab und zu mal Skat zusammen spielen. Er hat große politische Leistungen vorzuweisen und ist keine Persona non grata für mich", sagte Roßmann im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und fügte hinzu: "Wir sehen uns auch bei Hannover 96 im Stadion, aber Gerhard Schröder weiß ganz genau, dass ich seine Haltung in Sachen Ukraine auf das Schärfste missbillige."Zugleich machte Roßmann in dem Gespräch mit der NOZ deutlich, dass er ein großer Befürworter von Ministerpräsident Stephan Weil ist. "Der macht eine super Arbeit. Ich will nichts gegen Olaf Scholz sagen, aber die SPD darf sich manchmal ruhig fragen, ob nicht auch Stephan Weil ein guter Kanzlerkandidat gewesen wäre."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5649177