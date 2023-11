ATLANTA, Nov. 15, 2023, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich der Polymer- und Formulierungsinformatik, verkündet mit Stolz seine Auswahl durch das US-Verteidigungsministerium (Department of Defense, DOD) für einen "Small Business Innovation Research"-Vertrag (SBIR), der darauf abzielt, KI-Methoden zur Beschleunigung des Designs neuartiger schwer entflammbarer Polymerverbundwerkstoffe voranzutreiben. Matmerize ist begeistert von dem transformativen Potenzial dieses Projekts, das nicht nur den Brandschutz für Schiffe und U-Boote der Marine verbessern wird, sondern auch in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden wird, darunter im Bauwesen, in der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie und bei Konsumgütern. Diese Auszeichnung folgt auf einen weiteren SBIR-Vertrag, der Matmerize kürzlich von der National Science Foundation (NSF) zugewiesen wurde, um physikalisch informierte und physikalisch verstärkte Architekturen des maschinellen Lernens zu entwickeln, um die Materialentwicklung voranzutreiben.



Die Entflammbarkeit von Polymerverbundwerkstoffen wird durch eine Reihe quantitativer Parameter bestimmt, die in der Regel mit hoch standardisierten Instrumenten/Tests gemessen werden, die von der American Society for Testing and Materials (ASTM) und anderen Organisationen festgelegt wurden. Wünschenswerte polymere Materialien, die die spezifischen Werte von ASTM- und nicht-ASTM-genormten Tests erfüllen, erfordern eine optimale Kombination von Basispolymeren, funktionellen Additiven, Flammschutzmitteln und Verarbeitungsbedingungen. In Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium wird Matmerize eine Polymerinformatik-Fähigkeit entwickeln, die geeignete kuratierte Daten und fortschrittliche KI/ML-Techniken verwendet, um das Design von schwer entflammbaren Polymermatrixverbundwerkstoffen zu beschleunigen, die andere für die Marine kritische mechanische und thermische Leistungsziele erfüllen.

Zu den wichtigsten Punkten des Vertrags gehören:

(1) Erstellung einer Datenbank für Verbundwerkstoffe mit Angaben zur Entflammbarkeit und anderen relevanten Eigenschaften wie maximale Wärmefreisetzungsrate, Zeit bis zur Entzündung und Rauchdichte,

(2) Entwicklung von KI-Modellen, die auf der Datenbank trainiert werden, um die relevanten Eigenschaften für neue Verbundwerkstoffformulierungen vorherzusagen, und

(3) Empfehlung eines Pools vielversprechender Polymerverbundwerkstoffe, d. h. von Kombinationen aus Basispolymeren, funktionalen Additiven, Flammschutzmitteln und Verarbeitungsbedingungen, für die experimentelle Synthese und Prüfung.

Huan Tran, Director of Research Innovation bei Matmerize, erklärte: "Diese Zusammenarbeit ist ein großer Erfolg auf dem Weg zu sichereren, schwer entflammbaren Polymerverbundwerkstoffen. Wir sind sehr stolz darauf, bei der Entwicklung modernster KI-gesteuerter Lösungen für schwer entflammbare Verbundwerkstoffe führend zu sein, die nicht nur die strengen ASTM-Prüfstandards erfüllen, sondern auch entscheidende Sicherheitsanforderungen für unsere Marineschiffe erfüllen."

Das Herzstück der Matmerize-Innovation und Vorzeigeprodukt des Unternehmens ist PolymRize - eine ausgeklügelte cloudbasierte Polymerinformatik-Softwareplattform, die die Entwicklung von Polymeren, Verbundwerkstoffen und Formulierungen beschleunigen soll. Der SBIR-Vertrag des Verteidigungsministeriums passt perfekt zur Kernmission von Matmerize, das immense Potenzial der KI in der modernen Werkstofftechnik zu erschließen, um kritische Herausforderungen anzugehen sowie Funktionalität, Brandsicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Die beiden SBIR-Verträge des Verteidigungsministeriums und der NSF kommen zu einem günstigen Zeitpunkt und werden die KI-basierte PolymRize-Technologie auf synergetische Weise vorantreiben.

Chiho Kim, CTO bei Matmerize, zeigte sich ebenfalls begeistert: "Die beiden gleichzeitigen SBIR-Verträge vom Verteidigungsministerium und der NSF sind eine durchschlagende Bestätigung für die bahnbrechende Polymerinformatik-Plattform PolymRize von Matmerize. Diese Verträge werden uns die erforderlichen Ressourcen und die Unterstützung bieten, um unsere KI-basierte PolymRize-Plattform weiter vorantreiben zu können."

Über Matmerize:

Matmerize, Inc. ist eine kürzlich erfolgte Ausgründung aus dem Georgia Institute of Technology und wurde von Dr. Rampi Ramprasad und Dr. Chiho Kim gegründet. Matmerize ist ein führender Innovator an der Schnittstelle zwischen moderner Werkstofftechnik und künstlicher Intelligenz. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Brandschutz und die Nachhaltigkeit durch KI-Technologie zu revolutionieren und die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Unser engagiertes Expertenteam ist bestrebt, Lösungen zu entwickeln, die sich positiv auf die Entwicklung neuer Materialien auswirken und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren.

