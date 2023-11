SARNIA, Ontario, Nov. 15, 2023in Aventura, Florida, vom 17. bis 19. November 2023 bekanntzugeben, das von Capital Event Management Ltd, ("CEM") veranstaltet wird.



CEO Ofer Vicus und Chief Revenue Officer Eric Appelman werden Aduro auf der Veranstaltung vertreten und die jüngsten Fortschritte des Unternehmens auf dem Weg zur Kommerzialisierung erläutern. Sie werden das Engagement von Aduro für die Schaffung von Mehrwert für seine Aktionäre unterstreichen und zusätzliche neue Partnerschaften erkunden, die mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

"Unsere ständige Präsenz auf den CEM-Konferenzen, einschließlich der diesjährigen Veranstaltung in Florida, unterstreicht das Engagement von Aduro für ein nachhaltiges Engagement in der Investorengemeinschaft", kommentierte Ofer Vicus. "Jede Konferenz war ein Meilenstein auf unserem Wachstumsweg, der es uns ermöglicht hat, unsere sich entwickelnde Technologie und unsere wachsende Marktpräsenz zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Errungenschaften und zukünftigen Bestrebungen mit einem Publikum zu teilen, das unsere Fortschritte über die Jahre miterlebt hat."

Das CEM Florida Capital Event ist ein erstklassiges Treffen von Brokern, Fondsmanagern und vermögenden Privatpersonen aus ganz Nordamerika. Diese einzigartige Plattform ermöglicht es Aduro, seine jüngsten technologischen Fortschritte zu präsentieren, insbesondere unsere bahnbrechende Hydrochemolytic-Technologie und ihre Anwendungen bei der Umwandlung von Kunststoffabfällen und anderen Materialien in wertvolle Ressourcen.

Die Teilnahme des Unternehmens an dieser Veranstaltung ist ein integraler Bestandteil seiner breiteren Investor Relations-Strategie. Diese Strategie ist darauf ausgerichtet, Aktionäre, potenzielle Investoren, Analysten und die Finanzwelt umfassend zu informieren, eine transparente Kommunikation zu gewährleisten, die Investorenbasis zu erweitern und eine faire Marktbewertung der Aduro-Aktie zu erreichen.

In jüngster Zeit hat Aduro bedeutende Fortschritte gemacht und damit sein starkes Engagement für Führung, Technologieentwicklung und Marktexpansion unter Beweis gestellt. Die strategische Ernennung von Marie Grönborg in unseren Verwaltungsrat und Eric Appelman als neuen Chief Revenue Officer hat unser leitendes Management und unseren Verwaltungsrat weiter gestärkt. Unsere Hydrochemolytic-Technologie wurde auf wichtigen Branchenveranstaltungen wie der International Refining and Petrochemical Conference und der Advanced Recycling Conference 2023 vorgestellt, was unsere führende Rolle im chemischen Recycling unterstreicht. Darüber hinaus zeigt die Erweiterung unseres Kundeneinbindungsprogramms , das jetzt fünf aktive Projekte mit weltweit führenden Unternehmen umfasst, unser Engagement für kollaborative Innovation. Dieser Zeitraum markierte auch einen wichtigen Meilenstein mit unserem Upgrade zum OTCQX Best Market , der unsere Sichtbarkeit und unseren Zugang zu Investoren auf dem US-Markt verbessert.

Diese Entwicklungen unterstreichen den strategischen Fokus von Aduro auf Innovation, Kommerzialisierung und globale Expansion. Mit unserer bahnbrechenden Technologie revolutionieren wir weiterhin die Recyclingbranche, schaffen Werte für unsere Aktionäre und tragen zu einer nachhaltigeren Zukunft bei.

Über Capital Event Management Ltd.

Capital Event Management Ltd ("CEM") ist ein führender Anbieter von Möglichkeiten für Small-Cap-Anlageberater, Portfoliomanager, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen, mit aufstrebenden Unternehmen in Kontakt zu treten, die Kapital aufnehmen und Unterstützung auf dem offenen Markt erhalten möchten. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Kuratierung einer exklusiven Investorendatenbank und einem Partnerfonds bei CEM Capital hat das Unternehmen die Beinarbeit erledigt, um es den Kunden leicht zu machen, Beziehungen aufzubauen, die etwas bewirken können. Der fünfsäulige Ansatz von CEM umfasst einen Partnerfonds, Zielveranstaltungen, virtuelle Meetings, Beratung für Führungskräfte und Beratungsdienste, die alle darauf ausgerichtet sind, wertvolle Erfahrungen zu bieten, die Kapital mit Chancen verbinden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

