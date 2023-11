(Multizentrische Phase-II-Studie schreitet mit großer Erwartung gut voran)

AUSTIN, Texas (USA), Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass Dr. Alan Kivitz nun leitender Prüfarzt und Studienleiter seines klinischen Forschungsprogramms zu Natrunix bei rheumatoider Arthritis ist.



XBiotech glaubt, dass Natrunix eine bahnbrechende Therapie für rheumatologische Erkrankungen sein wird. Das Unternehmen hat bislang etwa 33 % der 210 Patienten aufgenommen, die es für eine doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte Phase-II-Studie rekrutiert, in der Natrunix in Kombination mit Methotrexat zur Behandlung von rheumatoider Arthritis untersucht wird. Zurzeit nehmen etwa 25 klinische Prüfzentren in den Vereinigten Staaten an der Studie teil. Dr. Kivitz, der in seiner Klinik in Altoona, Pennsylvania, aktiv Probanden behandelt, kommentierte dies wie folgt: "Trotz aller Durchbrüche in unserer Fähigkeit, rheumatoide Arthritis zu behandeln, besteht bei einigen Patienten mit dieser Krankheit weiterhin ein ungedeckter Bedarf. Ich freue mich darauf, Teil eines klinischen Studienprogramms zu sein, das einen neuartigen Ansatz zur Behandlung von RA untersucht."

Dr. Kivitz blickt auf eine außerordentliche medizinische Karriere bei der Behandlung von Arthritis und rheumatischen Erkrankungen zurück. Er schloss sein Medizinstudium am Albany Medical College in New York ab, machte eine Weiterbildung in Innerer Medizin am North Shore University Hospital und am Memorial Sloan Kettering Cancer in New York und führte anschließend Rheumatologie-Studien am Albany Medical College durch. Dr. Kivitz hat über 500 Forschungsartikel, Abstracts und klinische Studien zu Osteoarthritis, Osteoporose und rheumatoider Arthritis verfasst und seine Erkenntnisse weltweit in Vorträgen vorgestellt. Dr. Kivitz war in Beratungsgremien für große Arzneimittelhersteller tätig, darunter AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Genentech, GlaxoSmithKline, Janssen, Pfizer, Regeneron Pharmaceuticals, Sanofi-Genzyme, Takeda und UCB. Er konzentriert sich vor allem darauf, neue Ansätze zur Behandlung von Arthritis und rheumatischen Erkrankungen zu finden.

John Simard, Präsident und CEO von XBiotech, sagte dazu: "Wir fühlen uns geehrt, dass Dr. Kivitz diese Studie leitet, deren Ergebnisse wir mit Spannung erwarten."

Vor fast vierzig Jahren begannen Forscher, Interleukin-1 bei der Knorpelzerstörung und dem Fortschreiten der Krankheit bei Arthritis und degenerativen Gelenkerkrankungen eine Schlüsselrolle zuzuschreiben1.2 Die Suche nach biologischen Therapien, die auf Interleukin-1 abzielen, war in der Tat ein erster Impuls für die aufkommende Biotechnologie-Industrie in den späten 1980er Jahren. Doch Verwirrung über die Natur von Interleukin-1 führte dazu, dass Therapien, die auf seine Aktivität abzielen, nicht bei allen potenziellen Krankheitsindikationen die gewünschte Wirkung erzielten.

Die Verwirrung über Interleukin-1 wird durch die Tatsache unterstrichen, dass es in Wirklichkeit keine solche Substanz wie Interleukin-1 gibt! Vielmehr bezieht sich Interleukin-1 auf zwei getrennte und unterschiedliche Moleküle - IL-1a und IL-1ß -, die jeweils eine einzigartige Rolle bei Gesundheit und Krankheit spielen. Die a- und ß-Interleukin-1-Moleküle unterscheiden sich chemisch und physikalisch und unterliegen einer unterschiedlichen genetischen und posttranskriptionellen Regulation. Die a- und ß-Moleküle werden daher mit unterschiedlicher zeitlicher und räumlicher Verteilung und mit einzigartigen biologischen Funktionen eingesetzt. Trotz großer Erwartungen bezüglich der klinischen Blockierung der "Interleukin-1"-Aktivität wurde bisher außer Natrunix kein rheumatologisches Therapeutikum entwickelt, das spezifisch und ausschließlich die IL-1a-Aktivität blockiert.

Natrunix blockiert ausschließlich und spezifisch IL-1a. Das Abzielen auf IL-1a ist von entscheidender Bedeutung, da es möglicherweise das Interleukin-1-Schlüsselmolekül ist, das Schmerzen und Entzündungen in den betroffenen Geweben der betroffenen Gelenke potenziert. Natrunix ist nicht nur einzigartig in der Art und Weise, wie es auf Interleukin-1 abzielt, sondern auch außergewöhnlich, weil es sich um einen monoklonalen Antikörper handelt (im Gegensatz zu allen anderen auf dem Markt befindlichen therapeutischen Antikörpern), der von einem natürlich vorkommenden Immunglobulin abgeleitet ist - das durch einen gesunden menschlichen Spender mit natürlicher Immunität gegen IL-1a entdeckt wurde. XBiotech bezeichnet Natrunix als True Human-Antikörper.

