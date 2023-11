Erfahrener EMEA-Manager startet bei NP Digital, um Wachstumschancen im größten Wirtschaftsmarkt Europas zu nutzen

DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND, Nov. 15, 2023, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Performance-Marketing aus den USA, erweitert seine Aktivitäten in Europa. In diesem Zug ernennt das Unternehmen Michael Messerschmidt zum Managing Director von NP Digital Deutschland.



Seine Berufung folgt dem Start von NP Digital in den Niederlanden vor wenigen Wochen und weiteren Büroeröffnungen in Spanien, Frankreich und Italien in 2023.

Wie in den anderen Märkten wird Messerschmidt als Geschäftsführer das Deutschland-Büro leiten. Seine Aufgabe ist die Entwicklung lokaler Expertise, unterstützt durch eigene Marketingtechnologien und bewährte Performance-Marketing-Strategien für Kunden in der DACH-Region.

Messerschmidt ist ein erfahrener Marketing- und Medienprofi. Er stößt mit umfangreicher Praxis im Bereich Digital- und Performance-Marketing zur Agentur und bringt umfassende Kenntnisse in der Leitung digitaler Units aus ganz EMEA mit.

In seinen mehr als 20 Jahren Berufserfahrung bekleidete Messerschmidt verschiedene Beratungs- und Führungspositionen in Deutschland, Osteuropa und dem Nahen Osten. Dabei hat er mit einigen der größten Werbetreibenden im Markt zusammengearbeitet, darunter BMW, Microsoft, Volkswagen, Vodafone, Deutsche Bank oder Deutsche Telekom.

Diese Entscheidung fällt zusammen mit der Entwicklung von Deutschland zum zweitgrößten E-Commerce-Markt in Europa: Im Jahr 2023 werden die E-Commerce-Umsätze voraussichtlich etwa 144 Milliarden Euro erreichen. Für das Jahr 2027 wird ein Marktvolumen von 201,7 Milliarden Euro prognostiziert, was einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 8,79 % entspricht.

"Deutsche Marken haben eine unglaubliche Wachstumschance, wenn sie die digitale Transformation annehmen. Das gilt insbesondere für den E-Commerce Markt, in dem Michael nachweislich digitale Strategien entwickelt hat, die das Unternehmenswachstum fördern", sagt Mike Gullaksen, CEO von NP Digital. "Wir freuen uns darauf, den Erfolg unserer anderen EMEA-Märkte zu wiederholen, indem wir unseren Kunden einen erstklassigen Service und innovative Lösungen bieten."

NP Digital unterstützt seine Kunden bereits in vielen europäischen Märkten, einschließlich des Vereinigten Königreichs. Mit der erweiterten Präsenz dürfen Marken maßgeschneiderte Lösungen für ihr regionales und globales Wachstum erwarten. Unter der Leitung von Messerschmidt wird das Team auf strategische Synergien zwischen den relevanten Kanälen setzen, um für die Kunden ein signifikantes Wachstum zu erzielen.

"Die Investitionen in digitales Marketing werden mit Hinblick auf das Jahr 2024 auch weiterhin wachsen, wobei Marken den Fokus auf Daten, Inhalte und Technologie legen", sagt Messerschmidt. "In Deutschland bietet sich uns die großartige Gelegenheit, Marken und Unternehmen bei ihren Strategien zu unterstützen: mit KI-Daten, Content sowie bewährten Verfahren aus den Suchtechnologien von NP Digital und unserer lokalen Marketing-Expertise. Damit erzielen wir für unsere Kunden bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit."

Über NP Digital:

NP Digital ist eine Performance-Marketing-Agentur und konzentriert sich auf Marktführer und mittelständische Marktherausforderer. Mit ihrer eigenen Technologieabteilung und Plattform Ubersuggest gilt NP Digital als eine der am schnellsten wachsenden, preisgekrönten Performance-Marketing-Agenturen der Branche. NP Digital betrachtet Marketing durch eine beratungsorientierte Perspektive, die eine kanalübergreifende Sichtweise voraussetzt, um sinnvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Zu diesen Partnerschaften gehören einige der weltweit bekanntesten Fortune-500-Marken sowie mittelgroße KMU. NP Digital ist mit seinen 750 Mitarbeitern in 15 verschiedenen Ländern sowie in 40 der 50 US-Bundesstaaten auf der ganzen Welt vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie npdigital.comoder neilpatel.com/ubersuggest.

