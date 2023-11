MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Energietechnikunternehmen Siemens Energy verkauft zur Stärkung seiner Bilanz den Großteil seines Indien-Geschäfts. Großaktionär Siemens übernehme drei Viertel der 24-Prozent-Beteiligung für rund 2,1 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Siemens hält bereits 51 Prozent an dem indischen Geschäft. Der Teilverkauf habe keine Auswirkungen auf die Aktivitäten von Siemens Energy in Indien. Diese würden im Rahmen einer Zusatzvereinbarung im gleichen Umfang wie bisher weitergeführt, hieß es. Über einen Verkauf war seit wenigen Wochen spekuliert worden.

Am Vortag hatte sich Siemens Energy mit der Bundesregierung sowie Banken über benötigte Garantielinien über insgesamt 15 Milliarden Euro verständigt. Private Banken gewähren Siemens Energy Garantielinien von insgesamt 12 Milliarden Euro, die teilweise durch die Bürgschaft des Bundes von 7,5 Milliarden Euro abgesichert werden.

Darüber hinaus haben sich Siemens Energy und Siemens darauf geeinigt, dass Siemens ein mögliches Ausfallrisiko der Garantien von bis zu einer Milliarde Euro absichert. Dieser Betrag ist den Angaben zufolge im Gegenzug durch ein nicht näher benanntes Aktienpaket sowie durch vereinbarte Zahlungsstundungen abgesichert. Das "Handelsblatt" hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass in weiteres Fünf-Prozent-Paket an der Gesellschaft in Indien als Pfand für die Garantien dienen soll./nas/zb