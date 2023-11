The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2023ISIN NameXS2226197429 GUAN.FIN.INV 20/23DE000LB2BSV5 LBBW FZA 22/23AU3SG0001357 SOUTH AUS.G.F.A. 2023XS2259867039 ISLANDSBANKI 20/23 MTNUSU22018AX08 COX COMMUNIC. 20/50 REGSXS1910821682 EXP.IMP.B.TH 18/23FLR MTNXS2079842485 AEGYPTEN 19/23 MTN REGSXS1318709497 SNAM 15/23 MTNXS2407911705 TH.FISHER SC 21/23 FLRDE000A3E5TN9 GROENER GRP. ANL 21/23XS2407913586 TH.FISHER SC 21/23DE000DDA0PJ9 DZ BANK IS.C167 18/23 VARCH0226752290 URW 13-23 MTNDE000A2BPVE8 GOLFINO AG ANL. 16/23US857477AM50 STATE STREET 13/23DE000SLB5714 LDSBK.SAAR IHS S.571DE000LB122C3 LBBW STUFENZINS 18/23XS1912654321 CASTELLUM AB 18/23 MTNEU000A1U9803 ESM 13/23 MTNDE000HVB2KP6 UC-HVB CRLNFI 28 CLAU0000075624 TREAS.VICT. 20/23US86960BAX01 SVENSK.HDLSB. 18/23 MTNIT0005312142 B.T.P. 17-23 FLRXS0995643003 WPP FINANCE 13/23 MTNDE000NLB0RY1 NORDLB WELTSPARANL.18/23NL0000440584 ORDINA NV EO-10