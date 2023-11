In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 erzielte die Deutsche EuroShop AG, ein Investor in Shoppingcenter, Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. In den ersten neun Monaten verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 28,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Umsatzerlöse 203,2 Millionen Euro erreichten. Dies stellt eine Steigerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...