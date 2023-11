Der DAX bricht nach oben aus. Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt legte das größte deutsche Börsenbarometer am Dienstag fast 270 Punkte zu und ging +1,76% höher mit 15.614 Punkten aus dem Handel. Unterstützung kam von der Wall Street, die nach den neuesten Inflationszahlen ebenfalls hohe Gewinne verzeichnete. Die deutschen Standardwerte starteten wie schon am Montag etwas höher in den Tag. Anders als am Montag vollzog der DAX diesmal aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...