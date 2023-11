EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Leifheit Aktiengesellschaft: Wachstumstrend im dritten Quartal 2023 bestätigt



15.11.2023

Leifheit Aktiengesellschaft: Wachstumstrend im dritten Quartal 2023 bestätigt Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2023 um 3,5 Prozent auf 200,0 Mio. EUR gesteigert

Bruttomarge deutlich gegenüber Vorjahr verbessert auf 41,4 Prozent

Konzern-EBIT auf 5,0 Mio. EUR erhöht

Free Cashflow in Q3 2023 um 5,4 Mio. EUR gestiegen, erreicht damit auf Neunmonatssicht 13,0 Mio. EUR

Konzernprognose für Gesamtjahr 2023 angehoben

Neuer CEO Alexander Reindler tritt sein Amt zum 1. Dezember 2023 an Nassau, 15. November 2023 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 den Konzernumsatz um 3,5 Prozent auf 200,0 Mio. EUR (Vorjahr: 193,2 Mio. EUR) gesteigert. Auch im Heimatmarkt Deutschland bestätigte der Leifheit-Konzern den Wachstumstrend, wo sich die Umsätze in den ersten neun Monaten 2023 um 5,2 Prozent auf 84,6 Mio. EUR erhöhten (Vorjahr: 80,4 Mio. EUR). Gezielte Werbekampagnen in ausgewählten Absatzmärkten sowie Distributionsgewinne im Handel trugen im Berichtszeitraum positiv zur Umsatzentwicklung bei. Der Leifheit-Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2023 ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) in Höhe von 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR). Der Anstieg um 1,8 Mio. EUR resultierte im Wesentlichen aus den Deckungsbeiträgen der gestiegenen Umsatzerlöse sowie aus der Steigerung der Bruttomarge aufgrund von Verkaufspreiserhöhungen und positiven Produktmixeffekten. Die weiterhin auf hohem Niveau liegenden Rohstoff- und Energiepreise wirkten sich dagegen schmälernd aus, konnten aber von den Produktivitätssteigerungen in Produktion und Logistik teilweise kompensiert werden. Daneben belasteten im dritten Quartal Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit den Veränderungen im Vorstand die Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung. Nach Abzug der Steuern ergab sich in den ersten neun Monaten 2023 ein Periodenergebnis von 2,6 Mio. EUR. Die Konzernliquidität erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2023 um 5,9 Mio. EUR auf nunmehr 42,2 Mio. EUR, nachdem diese zum 31. Dezember 2022 36,3 Mio. EUR betragen hatte. Der Free Cashflow stieg im dritten Quartal 2023 um 5,4 Mio. EUR und erreichte damit auf Neunmonatssicht einen Wert von 13,0 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio. EUR). Zu dem Anstieg hat die Verbesserung des Working Capital wesentlich beigetragen. Dabei konnte der aus dem Umsatzzuwachs resultierende Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch deutlich niedrigere Vorräte überkompensiert werden. Im Segment Household erwirtschaftete der Leifheit-Konzern in den ersten neun Monaten 2023 Umsätze in Höhe von 165,7 Mio. EUR (Vorjahr: 158,9 Mio. EUR). Dies entspricht einem Zuwachs von 4,2 Prozent. Im Berichtszeitraum legte besonders die Kategorie Wäschepflege deutlich zu. In diesem Segment trug auch im dritten Quartal die Fortführung erfolgreicher Werbekampagnen wie "Die Stromsparer" maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Daneben verzeichnete das Unternehmen im Segment Wellbeing mit der Marke Soehnle wieder ein Umsatzwachstum von 4,3 Prozent nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 11,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 12,3 Mio. EUR in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023. Dabei leisteten im Berichtszeitraum die Personen- und Küchenwaagen weiterhin den größten Umsatzbeitrag im Segment. Der Umsatz im Segment Private Label, in dem hauptsächlich Handelsmarken durch die französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby vertrieben werden, verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 einen leichten Rückgang um 2,3 Prozent auf 22,0 Mio. EUR (Vorjahr: 22,6 Mio. EUR). Während die Küchenprodukte von Birambeau leichte Umsatzrückgänge verzeichneten, verbuchte Herby mit seinen stromsparenden Wäscheständern ein leichtes Wachstum. Der Leifheit-Konzern sieht sich auch im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2023 unverändert mit einem sehr schwierigen Marktumfeld konfrontiert, das durch die geopolitischen Krisen, die weiterhin hohe Inflation und sowie ein anhaltend niedriges Konsumklima geprägt ist. Trotz dieser Rahmenbedingungen hatte der Vorstand der Leifheit AG auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 am 13. Oktober 2023 die Prognose für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Demnach rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 nun mit einem leichten Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahreswert (Vorjahr: 251,5 Mio. EUR) und einem EBIT im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich (Vorjahr: 2,8 Mio. EUR). Auf dieser Basis wird der Free Cashflow voraussichtlich im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen (Vorjahr: 8,8 Mio. EUR). Im laufenden vierten Quartal wird sich der Leifheit-Konzern weiter auf seine erfolgreichen Kampagnen für profitable Produkte konzentrieren und insbesondere den Verbrauchertrend nach strom- und CO2-sparenden Haushaltsprodukten in der Werbung adressieren. Dabei liegt der Fokus auch auf vielversprechenden Innovationen in den Bereichen Wäschepflege und Reinigen. Ein Beispiel ist der Pegasus 150 Solid Slim Black als Innovation im Trocknersortiment, der von den Verbrauchern im dritten Quartal stark nachgefragt wurde. Zum 1. Dezember 2023 wird der neue Vorstandsvorsitzende (CEO) Herr Alexander Reindler sein Amt antreten. Er hat sein gesamtes Berufsleben in der Konsumgüterindustrie bei der Beiersdorf AG verbracht hat und wird mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in leitenden Positionen im Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung mitbringen. Gleichzeitig wird Herr Stefan De Loecker, der den Vorstandsvorsitz noch bis Ende November 2023 interimistisch wahrnehmen wird, sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG wieder aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2023, die online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. Kontakt:

