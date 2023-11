In den letzten Handelstagen hat sich an der Wall Street eine bemerkenswerte Entwicklung abgezeichnet, die insbesondere im Bausektor für Aufsehen sorgt. Die jüngsten Daten zu den Konsumentenpreisen in den USA haben nicht nur die Zinslandschaft beeinflusst, sondern auch Aktien wie die der Toll Brothers in den Fokus gerückt.

Den vollständigen Artikel lesen ...