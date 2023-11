Montreal, Quebec - 7. November 2023 - Osisko Metals Inc. (TSXV: OM), ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das im Bereich der Basismetalle Werte schafft und sich auf Kupfer- und Zinkvorkommen konzentriert, wird an der Herbstkonferenz der Deutschen Goldmesse teilnehmen, die am 24. und 25. November im The Westin Grand Frankfurt stattfindet.

Mitglieder des Managementteams von Osisko Metals Inc. werden den ganzen Tag über an Meetings teilnehmen und am 24. November um 11:15 Uhr MEZ vor einem Publikum aus europäischen Investoren sprechen.

Ein Online-Anmeldeformular ist verfügbar, und Investoren können sich unter folgender Adresse anmelden: https://deutschegoldmesse.online/investor-registration-2/

Für Mehr Informationen: www.deutschegoldmesse.com

Kai Hoffmann, Managing Director von Soar Financial Partners, kommentiert: "Nach zwei virtuellen und vier persönlichen Veranstaltungen hat sich die Deutsche Goldmesse als Deutschlands führende Investmentkonferenz im Rohstoffbereich etabliert. Da ich selbst aus Deutschland stamme und in den letzten 12 Jahren ausschließlich im Bereich Junior Mining gearbeitet habe, weiß ich, wonach deutsche und europäische Investoren suchen. Aus diesem Grund habe ich mich darauf konzentriert, eine ausgewählte Gruppe von beeindruckenden und vielfältigen Unternehmen, Keynotes, Influencern, HNW-Investoren, Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, Medienpartnern und mehr zusammenzubringen. Ich freue mich darauf, diese Boutique-Veranstaltung erneut exklusiv für den Junior-Minensektor anbieten zu können."

Über Osisko Metals Inc.

Der weltweite Vorstoß in Richtung Dekarbonisierung zur Bekämpfung des Klimawandels hat zu einer noch nie dagewesenen Verschiebung bei Energieübergangsmetallen wie Kupfer und Zink geführt. In Verbindung mit der unsicheren Versorgung in politisch sensiblen Regionen steht Osisko Metals an der Spitze einer neuen Generation von Bergbauunternehmen, die mit ihrem Blei-Zink-Projekt Pine Point und dem Gaspé-Kupferprojekt Projekte in historischen Bergbaulagern neu starten wollen. Wir beabsichtigen, Osisko Metals zum führenden Basismetall-Developer in Nordamerika zu machen.

Über die Deutsche Goldmesse

Die Deutsche Goldmesse ist Deutschlands größte Mining Investment Konferenz mit Sitz in Frankfurt, einer der wichtigsten Finanzmetropolen Europas. Die Konferenz bringt die führenden Köpfe der Branche zusammen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und wertvolle Beziehungen zu fördern. Auf der exklusiven zweitägigen Veranstaltung werden branchenführende Keynote-Redner und bis zu 35 sorgfältig ausgewählte Unternehmen aus einer Reihe von Rohstoffen und Entwicklungs-Phasen - von Explorern bis zu Produzenten - vorgestellt.

Die von Soar Financial Partners veranstaltete Deutsche Goldmesse bietet eine Plattform, auf der das Management der Unternehmen mit einem umfangreichen Netzwerk von europäischen institutionellen und vermögenden Anlegern, Kleinanlegern, Analysten, Influencern, Newsletter-Autoren, Medien und anderen lokalen Partnern in Kontakt treten kann.

Für Mehr Informationen:

Osisko Metals Inc.

Kimberly Darlington

Anlegerbeziehungen

5147713398

mailto:Kimberly@refinedsubstance.com

https://osiskometals.com/



