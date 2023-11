NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 24,50 auf 23,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Softwareunternehmens an. Seine Ergebnisschätzungen bis 2025 sanken leicht, für die Folgejahre zogen sie etwas an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 06:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

