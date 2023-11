Nachhaltige Rendite: Innovative Solar-Investmentstrategien von hep im Fokus

Investieren in die Zukunft: hep präsentiert innovative Anlageprodukte, die nachhaltiges Wirtschaften mit attraktiven Renditen verbinden. Entdecken Sie die Unterschiede und Chancen im exklusiven Interview.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich das württembergische Unternehmen hep ausschließlich auf Photovoltaik spezialisiert und gilt deshalb als Fachkundige auf diesem Gebiet. hep entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks an politisch stabilen und wirtschaftlich attraktiven Standorten. Großbritannien, Japan, USA und Deutschland sind nur einige der vielen von hep erschlossenen Märkte. Das in Spremberg gegründete Unternehmen hat bislang 50 Photovoltaik-Parks errichtet, von denen 30 in Eigenregie betrieben werden.

Mit einem beeindruckenden Track-Record von 1.300 Megawatt Peak (MWp) und zusätzlichen 5.900 Gigawatt Peak (GWp) in der Entwicklungsphase unterstreicht hep ihre führende Position in der Solarbranche. Auch ist die Unternehmensführung von hep voll mit eigenem Kapital in das Unternehmen investiert. Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist, finanzielle Attraktivität mit einem Beitrag für den Umweltschutz zu verbinden. Mit innovativen Anlageprodukten wie dem HEP Green Bond 2023/2028 oder HEP Opportunity 2 bietet hep Investoren die Möglichkeit, in die Zukunft der Solarenergie zu investieren.

In unserem exklusiven Interview mit Thorsten Eitle, Mitgründer und einem der führenden Köpfe hinter hep, beleuchten wir die Unterschiede zwischen diesen Anlageformen, die Rolle von institutionellen und privaten Investoren und die Bedeutung von finanzieller Stabilität und Flexibilität für das Unternehmen. Im Fokus steht insbesondere der neue HEP Green Bond 2023/2028, welcher in Photovoltaikprojekte weltweit investiert, die von hep global realisiert werden. Bei einer geplanten Laufzeit von fünf Jahren liegt der prospektierte Zinskupon der Anleihe bei satten 8,0 Prozent p. a. Die Anleihe ist ab sofort bei FondsDISCOUNT.de in Stückelungen von 1.000 Euro erhältlich.

FondsDICOUNT.de: Hallo Herr Eitle! Sie haben parallel zum festverzinsten hep Green Bond 2023/2028 auch ein unternehmerisches Beteiligungsangebot in Form eines Alternativen Investmentfonds (AIF) in der Zeichnungsphase. Auf den ersten Blick scheinen beide Angebote vergleichbare Investitionsstrategien zu verfolgen. Wo liegen die Unterschiede und warum haben Sie sich für die beiden Angebote parallel entschieden?

Thorsten Eitle: Unser mit 8,0 Prozent fest verzinster HEP Green Bond 2023/2028 ist so konzipiert, dass er in die entscheidende Frühphase der Projektentwicklung investiert. Sprich, hier finanzieren wir über den Anleihe-Emissionserlös die Anschubphasen, in welchen Banken noch keine Finanzierungspartner sind. Damit der Kunde nicht das direkte Risiko der Projektentwicklung trägt, haben wir uns für die Auflage eines festverzinsten Wertpapiers mit einem für diese Anlagestrategie marktgerechten Zins entschieden.

Mit unserem parallel in der Zeichnungsphase befindlichen HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1, einem Publikums-AIF, investieren unsere Kunden in Form einer unternehmerischen Beteiligung direkt oder indirekt in Solarparks und nutzen somit eine Sachwertanlage, die unmittelbar in den Ausbau erneuerbarer Energien fließt. Die parallele Auflegung dieser Anlageprodukte ist Teil unserer Strategie, um unterschiedliche Investorenbedürfnisse zu bedienen und gleichzeitig die Entwicklung unseres Portfolios an Solarprojekten zu beschleunigen.

Kommen wir noch einmal auf Ihre aktuelle Anleihe mit dem 8,0-%-Coupon zurück. Dass Anleger von solchen Zinsen profitieren können, war ja noch vor einem Jahr undenkbar. Was hat sich seither verändert und warum sind heute solche Zinsen für Unternehmen einzukalkulieren - und mindestens genauso interessant: Wie rechnen sich diese gegenüber den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Unternehmen noch vor einem Jahr?

Der Markt und die Finanzwelt haben sich in den letzten Jahren bedeutend gewandelt, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. Banken bevorzugen es in der Regel, in spätere Phasen von Solarprojekten einzusteigen, wenn alle Genehmigungen erteilt sind und ein "Notice to Proceed' vorliegt. Hier setzen wir mit unseren Anleihen an, indem wir die Lücke der Frühphasenfinanzierung schließen. Diese frühen Phasen bieten erhebliche Wachstumsmöglichkeiten, allerdings bei höherem Risiko, welches die Banken üblicherweise meiden.

Wie schon geschildert wollen wir dieses Risiko nicht direkt bei unseren Anlegern auslagern. So haben wir uns für die Auflage eines fest verzinsten Wertpapiers entschieden, mit dem wir unseren Kunden acht Prozent als Zinsen und die vollständige Kapitalrückzahlung im Anschluss an die Laufzeit von fünf Jahren fest zusagen. Wie sich das rechnet? Unsere bisherigen sieben Projektentwicklungsfonds haben mit vergleichbaren Strategien Renditen von bis zu 23 Prozent p. a. generiert. Das beantwortet sicher Ihre Frage.

Mit der neuen Strategie, Projektentwicklungsfonds durch Anleihen zu ersetzen, bieten wir unseren Anlegern eine attraktive und planbare Rendite. Der halbjährliche Zinszahlungsmodus macht die Anleihe für Anleger übersichtlicher und für uns als Unternehmen ist die Finanzierung über Anleihen effizienter. Dieser strategische Wechsel hin zu einer festen Verzinsung reduziert das Risikoprofil für den Anleger, denn statt einer erfolgsabhängigen Beteiligung bieten wir nun eine konstante Ertragsrate. Dieser Ansatz spiegelt auch ein stärkeres Vertrauen in unsere Projektentwicklungskompetenz wider und unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Energieprojekte mit einer verlässlichen Investorenrendite.

Thema Anleger - welche Rolle spielen institutionelle Anleger für das Geschäftsmodell von hep?

Institutionelle Anleger sind ein integraler Pfeiler unseres Geschäftsmodells. Sie repräsentieren aktuell rund 30 Prozent unseres Gesamtportfolios, was ihre Wichtigkeit für hep unterstreicht. Angesichts der sich wandelnden Landschaft der Energieinvestitionen und der zunehmenden Betonung von Nachhaltigkeit sehen wir ein steigendes Interesse von institutionellen Akteuren an umweltfreundlichen Anlageoptionen. Daher intensivieren wir unsere Bemühungen, diesen wachsenden Markt weiter zu erschließen und auszubauen.

Das zunehmende Engagement institutioneller Anleger spiegelt auch das wachsende globale Bewusstsein für die Bedeutung von nachhaltigen Investitionen wider und unterstützt uns dabei, die Energiewende voranzutreiben. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Anlegern können wir größere und ambitioniertere Projekte in Angriff nehmen, die eine erhebliche Wirkung im Kampf gegen den Klimawandel haben.

Können Sie einige Beispiele für institutionelle Investoren in hep-Projekten nennen und erzählen, wie diese Beziehungen die Entwicklung und den Erfolg von hep beeinflusst haben? Haben diese Partnerschaften hep dabei geholfen, neue Märkte zu erschließen oder ihre Position in bestehenden Märkten zu stärken?

Namentlich kann ich sie leider aus Diskretionsgründen nicht benennen. Aber ich darf sagen, dass es sich insbesondere um Family Offices und Stiftungen handelt, die neben unseren Privatkunden einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und dem Erfolg von hep geleistet haben.

Die Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren hat unser Wachstum und unsere Präsenz in den erneuerbaren Energien Märkten erheblich gestärkt. Institutionelle Investoren bringen oft eine langfristige Perspektive und finanzielle Stabilität in unsere Projekte ein, was es uns ermöglicht, nachhaltige Projekte von hoher Qualität zu realisieren.

Warum konzentriert sich hep auch weiterhin auf den privaten Kapitalmarkt? Welche Vorteile bietet der Zugang zu privatem Anlegerkapital Ihrem Unternehmen im Vergleich zum institutionellen Bereich?

Die Wurzeln von hep liegen tief im privaten Kapitalmarkt - rund 70 Prozent unserer Kunden finden sich hier wieder. Über die Jahre hinweg haben wir ein robustes Netzwerk treuer privater Investoren aufgebaut. Dieses Netzwerk ist das Fundament unseres Unternehmens.

Es ist dieser persönliche Aspekt der Kundenbeziehung, der uns dazu veranlasst, dem privaten Kapitalmarkt nicht nur treu zu bleiben, sondern ihn auch aktiv zu fördern und zu erweitern. Wir sehen im privaten Sektor nicht nur Kapital, sondern Partner, die unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft teilen. Der Zugang zu privatem Anlegerkapital ermöglicht es uns zudem, flexibel und dynamisch auf Marktveränderungen zu reagieren, was in der schnelllebigen Welt der erneuerbaren Energien unerlässlich ist.

Thema Sicherheit: Vor kurzem haben Sie Ihre erste Anleihe, die "HEP Energy Anleihe 01" vorzeitig zurückgezahlt. Das ist ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität von hep. Warum haben Sie sich für eine vorzeitige Rückzahlung entschieden und wie kam es zur diesbezüglichen angepassten Finanzplanung Ihres Unternehmens?

Wir haben unsere Ziele mit dem Anleihekapital bereits frühzeitig erreicht und daher die Rückzahlung sorgfältig geplant und durchgeführt, um die Kapitalstruktur unseres Unternehmens zu optimieren und gleichzeitig unsere Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit als Partner für Investitionen in saubere Energie zu bekräftigen. Es ist ein klares Signal an den Markt, dass wir nicht nur erfolgreich Projekte entwickeln und umsetzen, sondern auch das finanzielle Geschick besitzen, proaktiv und im besten Interesse unserer Anleger zu handeln.

Auch bei Ihrer aktuellen Anleihe-Emission haben Sie vorzeitige Rückgabeoptionen eingeplant. Welche Rolle spielt diese finanzielle Flexibilität für hep bei ihren zukünftigen Projekten und was ist für Anleger in diesem Zusammenhang bei der aktuellen Anleihe wichtig zu wissen?

Die Integration von vorzeitigen Rückgabeoptionen in unsere Anleiheemission ist ein strategischer Schritt, der hep eine finanzielle Flexibilität verleiht, um auf Veränderungen im Zinsniveau reagieren zu können. Dieses Instrument erlaubt es uns, proaktiv zu handeln, falls sich das wirtschaftliche Umfeld ändert, und stellt sicher, dass unsere Finanzierungsstrategie weiterhin im Einklang mit den besten Interessen des Unternehmens und der Anleger steht. Wenn wir diese Option ziehen, erhält der Anleger einen Zusatzertrag in Form eines Kursaufschlags bei der Anleiherückzahlung. Wir zahlen dann mehr als 100 Prozent zurück.

Herr Eitle (im Bild), vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit!

