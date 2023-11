Die Aktien der Ceconomy AG verzeichnen am Mittwoch einen bemerkenswerten Kursaufschwung. Im Handel beim Broker Lang & Schwarz zogen sie um bis zu 23 Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schluss. Zuletzt relativierte sich das Plus wieder etwas auf knapp 13 Prozent.Der Grund: Gerüchte um das mögliche Interesse eines großen asiatischen Tech-Riesen. Diese Entwicklung sorgt für aufgeregte Diskussionen unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...