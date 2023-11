Aller Herausforderungen zum Trotz! Osisko Gold Royalties als Fels in der Brandung! Sicherer Hafen durch weltweite Royalty- und Streaming-Abkommen!

Liebe Leserinnen und Leser,

beständig wie ein Schweizer Uhrwerk konnte Osisko Gold Royalties auch dieses Quartal wieder einmal mit seinem Zahlenwerk überzeugen. In Q3 2023 steht ein Rekord-Quartalsumsatz von 62,1 Millionen CAD und einen starker operativen Cashflow von 43,5 Millionen CAD in den Büchern. Dafür verantwortlich sind die eingenommen 23.292 Unzen Goldäquivalent (GEOs) im abgelaufenen Quartal.

Im Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen, mit denen einige der wichtigsten Geschäftspartner im dritten Quartal konfrontiert waren, ist das Management mit seiner Gesamtleistung absolut zufrieden. Die Führungsriege von Osisko Gold Royalties bekräftigte noch einmal, dass man zu Beginn der letzten drei Monate des Jahres, wie bereits erwähnt, zum unteren Ende unserer GEO-Prognosespanne für 2023 tendieren wird.

Für das 4. Quartal wurde, analog zum 3. Quartal, eine Dividende von 0,06 CAD pro Aktie ausgerufen. Die Dividende wird am 15. Januar 2024 an die zum Geschäftsschluss am 29. Dezember 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Zu den Q3 Highlights zählen:

23.292 Unzen Goldäquivalent (GEOs) verdient (23.850 GEOs im 3. Quartal 2022);

Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 62,1 Millionen CAD (53,7 Millionen CAD im 3. Quartal 2022);

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 43,5 Millionen CAD (51,1 Millionen CAD im 3. Quartal 2022);

Nettoverlust von 20,0 Mio. CAD bzw. 0,11 $ pro unverwässerter Aktie (Nettogewinn von 28,0 Mio. CAD bzw. 0,15 $ pro unverwässerter Aktie im 3. Quartal 2022), vor allem aufgrund einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung und einer Abschreibung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Diamantenmine Renard in Höhe von insgesamt 32,4 Mio. CAD (26,2 Mio. CAD nach Ertragssteuern);

Bereinigter Gewinn von 22,4 Mio. CAD, 0,12 CAD pro unverwässerter Aktie (von 25,8 Mio. CAD, 0,14 CAD pro unverwässerter Aktie im 3. Quartal 2022);

Erwerb einer Gold-Nettoschmelzrendite (NSR") von 3 % und einer Kupfer-NSR-Lizenzgebühr von 1 % auf dem Kupfer-Gold-Projekt Costa Fuego im Besitz von Hot Chili Limited für 15,0 Millionen US$ (19,9 Millionen CAD);

Patriot Battery Metals Inc. veröffentlichte seine erste Mineralressourcenschätzung für den Spodumen-Pegmatit CV5 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, an der Osisko eine gleitende Skala von 1,5 bis 3,5 % für Edelmetalle und 2,0 % für alle anderen Produkte, einschließlich Lithium, für den größten Teil der Mineralressourcenschätzung (von Osisko auf etwa 80 bis 95 % geschätzt) hält;

Als weiterer Meilenstein für Osisko Gold Royalties gilt die Ernennung von Jason Attew zum President und Chief Executive Officer!

Herr Attew ist eine erfahrene Führungskraft im Bergbau mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Branche. Er bringt bei Osisko eine bewährte Unternehmensführung, eine Erfolgsbilanz beim Aufbau von Teams und gute Verbindungen zur Bergbaubranche ein, die auf seiner Erfahrung als Berater bei einigen der aufwändigsten Fusionen und Übernahmen im Bergbausektor beruhen.

Die Ernennung von Herrn Attew ist das Ergebnis eines gründlichen Suchprozesses, der vom Board of Directors von Osisko unter der Leitung eines aus unabhängigen Direktoren bestehenden Suchausschusses durchgeführt wurde. Nach der Prüfung einer Reihe hochwertiger externer und interner Kandidaten kam das Board of Directors von Osisko einstimmig zu dem Schluss, dass Herr Attew der ideale Kandidat ist, um Osisko erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Weitere Personalentscheidung geklärt!

Osisko gibt außerdem bekannt, dass Herr Norman MacDonald mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des Board of Directors ernannt wurde und damit die Nachfolge von Herrn Sean Roosen antritt. Herr Roosen wird weiterhin als Director tätig sein und den Titel "Chair Emeritus" tragen, um sein Vermächtnis als Gründer von Osisko und seine anhaltenden Beiträge zum Unternehmen zu würdigen. Diese Änderung spiegelt den Wunsch von Herrn Roosen wider, sich auf seine Rolle als Chief Executive Officer von Osisko Development Corp. zu konzentrieren, während er weiterhin seinen Beitrag als Director von Osisko leistet. Herr Roosen war einer der Gründer von Osisko Mining Corporation, wo er maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung der Mine Canadian Malartic beteiligt war und auch die Bemühungen anführte, die zur Gründung des Unternehmens führten.

Fazit:

Tolle Assets, gesunde Bilanz und ein hervorragendes Management sind die perfekte Grundlage für noch mehr Erfolg und Gewinn! Osisko Gold Royalties wird auch 2024 wieder richtig Gas geben und mit Hilfe der lukrativen Dividende sind Sie als Investor direkt am Unternehmenserfolg beteiligt.

