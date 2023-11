(shareribs.com) London 15.11.2023 - Die Ölpreise bewegen sich leicht nach oben, unterstützt von einem erneuten Lageraufbau in den USA und den jüngsten Konjunkturdaten aus China. Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend einen Anstieg der Rohöllagerbestände um 1,335 Millionen Barrel, was den Erwartungen entsprach. In der vergangenen Woche wurde ein Lageraufbau von knapp zwölf Millionen ...

