Photon Energy hat die Zahlen für das 3. Quartal veröffentlicht. In diesem Quartal kam es zu einem erheblichen Umsatzrückgang, der vor allem auf einen Rückgang der Stromerzeugungs- und Handelsumsätze zurückzuführen ist. Trotz deutlich erhöhter Produktionskapazitäten sanken die Einnahmen aus der Stromerzeugung aufgrund des starken Preisverfalls um 53 %. Die Handelserlöse mit PV-Komponenten gingen aufgrund des Überangebots, des intensiven Wettbewerbs und der geringeren Mengen um fast 80 % zurück. Die Bruttomarge erholte sich aufgrund eines verbesserten Produktmixes auf 61,6 %, aber das Unternehmen meldete einen EBIT-Verlust im Zusammenhang mit den höheren Aufwendungen durch die Lerta-Übernahme. Durch ein verbessertes Management des Betriebskapitals wurden im dritten Quartal Barmittel freigesetzt, aber der freie Cashflow war aufgrund der anhaltenden Investitionen in den Kapazitätsaufbau in Rumänien immer noch negativ. Photon Energy verhandelt mit der EBRD ein Darlehen in Höhe von 15 Mio. EUR zur Unterstützung weiterer Projekte in Rumänien. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 23 wurde weiter auf EUR 75-80 Mio. gesenkt. Die EBITDA-Prognose von EUR 10 Mio. ist erreichbar, wenn die Verkaufsverhandlungen für polnische PV-Projekte in Q4 2023 abgeschlossen werden. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an, was zu einem neuen Kursziel von EUR 3,20 führt, das weiterhin ein BUY-Rating unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





