Allianz: ist die Aktie reif für die Jahresendrallye?

Kommmt das Golden Cross bei der Allianz-Aktie?

Allianz (AIR) - ISIN DE0008404005

Quartalsergebnis durchwachsen, aber … Rückblick

Die Allianz-Aktie entpuppt sich erneut als Kandidat für unsere Long-Watchlist. Das Wertpapier liegt mit rund 6 Prozent im Halbjahresplus und formiert eine Seitwärtsrange knapp oberhalb der eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitte. Bei weiterhin ansteigenden Kursen würde sich ein Golden Cross formieren, dass seinerseits positives Momentum bewirken könnte.

Allianz-Aktie: Chart vom 14.11.2023, Kürzel: ALV, Kurs: 224.16 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Ergebnisse der Allianz zum dritten Quartal waren nicht berauschend. Die Gewinne gingen trotz höherer Umsätze zurück, was nicht gut ist. Es lag jedoch hauptsächlich an den hohen Kosten durch Naturkatastrophen im dritten Quartal (1.3 Milliarden EUR). Die Jahresziele bleiben unverändert. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktien auf Grund der Dividendenrendite in Höhe von 5,46 Prozent (2023e) interessant.

SETUP

Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage bietet sich für ein Breakout-Setup an. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 15. September. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 24. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Allianz ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ALV.

Veröffentlichungsdatum: 15.11.2023

