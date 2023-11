Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rückgang der US-Inflation hat zu einer erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten beigetragen, so die Analysten der Helaba.Mit den forcierten Zinssenkungserwartungen seien die Renditen deutlich zurückgekommen und der US-Dollar sei auf breiter Front unter Druck gekommen. Derweil habe das Interesse an Risikoassets wie Aktien wieder deutlich zugenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...