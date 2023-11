Linz (www.anleihencheck.de) - Nach 3,7% im September sank die Inflationsrate in den USA im Oktober auf 3,2%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einer Prognose von 3,3% habe diese unter den Erwartungen gelegen und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung seitens der FED schwinde. Die Verbraucherpreise seien unverändert bei 0,0% geblieben, während mit einem Anstieg um 0,1% gerechnet worden sei. Die Kernrate, in der Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht miteinbezogen würden, habe sich um 0,2% erhöht. Auch hier sei ein höherer Wert von 0,3% erwartet worden. ...

