Nach starken Kursgewinnen am Vortag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Der DAX wird zum Handelsstart rund 0,1 Prozent höher bei 15.628 Punkte erwartet. Damit dürfte sich das Börsenbarometer über der 15.500-Punkte-Marke behaupten. Folgende Themen könnten die Kurse am Mittwoch beeinflussen.1. Kursgewinne an der Wall StreetAm Dienstag verzeichnete der US-Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...