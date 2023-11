EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung

Binect AG: Umsatzentwicklung über den Erwartungen, neue Kooperationen untermauern Skalierungsstrategie



15.11.2023

Oberer Rand der Prognose für das Gesamtjahr realistisch

Drei neue Partnerschaften abgeschlossen

Weiterstadt, 15.11.2023. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat ihre positive Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr auch nach dem Sommer fortgesetzt. Wie bereits im Halbjahresbericht in Aussicht gestellt, schlagen sich der wieder angestiegene Auftragseingang und die weiter verbesserte Nutzung der Dienste in zunehmenden Sendungsvolumina und einer erhöhten Umsatzdynamik nieder. Belief sich das Umsatzwachstum zum Halbjahr auf 15,0%, steht nach neun Monaten ein Plus von 17,5% in den Büchern. Die bestehende Umsatzprognose von 10%-15% für das Gesamtjahr 2023 dürfte damit ungeachtet der gesamtwirtschaftlichen Risiken am oberen Rand erreicht werden.



Für die mittel- und langfristige Skalierung der Binect ONE Plattform spielen Partner strategisch eine wichtige Rolle. Auch hier hat Binect in den vergangenen Monaten weitere Fortschritte erzielt und ist drei neue Kooperationen eingegangen. So werden die Binect-Lösungen jetzt auch exklusiv über die KAAW, einem kommunalen Zweckverband mit über 50 Mitgliedskommunen bereitgestellt. Als IT-Partner der kommunalen Verbandsmitglieder liegt der Fokus der KAAW auf der Beratung und der Empfehlung innovativer Digitalisierungslösungen für die Mitglieder. Die Mitglieder erhalten darüber hinaus exklusive Konditionen.



Im Mittelpunkt der neuen vertrieblichen Partnerschaft mit der SmartDocuments Deutschland GmbH steht die gemeinsame Positionierung von Dokumenten-Automatisierung und Output-Management. Unter anderem sind vertriebliche Bundle-Angebote aus der Software von SmartDocuments zur Standardisierung und Automatisierung der Dokumentenerstellung sowie der Kundenkommunikation und der Binect Software geplant.



Dritter neuer Kooperationspartner ist die STAFFCOACH GMBH. Staffcoach unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Gewinnung von Fördermitteln für Vorhaben im Bereich Digitalisierung. Im Rahmen der neuen Partnerschaft mit Binect prüft Staffcoach bei Binect-Interessenten und -Kunden die Möglichkeiten einer Förderung für die Einführung von Binect-Lösungen zur Digitalisierung der Versandprozesse. Binect unterstützt damit den Entscheidungsprozess der Interessenten und hilft Kunden, die Einführung von Binect zu einem großen Teil zu refinanzieren.





