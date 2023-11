Delivery Hero: Geeignete (Turbo)-Calls für weitere Rally

Nach ihrem seit dem Juli 2023 andauernden Kursrückgang auf bis zu 21,81, Euro (26.10.23), wurde die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) im Vorfeld und nach den Quartalszahlen im frühen Handel des 15.11.23 um beachtliche 47 Prozent höher als am 26.10.23 bei 31,90 Euro gehandelt. Allein am 15.11.23 startete die Aktie mit einem Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss in den Handel.

Da dem Unternehmen nun weitere Fortschritte in der Profitabilität prognostiziert wird und Bruttowarenwert im dritten Quartal das obere Ende der erwarteten Spanne erreichen konnte, bekräftigte die überwiegende Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 87 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau vom 17.8.23 bei 37 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 35 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 35 Euro, Bewertungstag 15.3.24, BV 0,1, ISIN: CH1285196809, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 31,90 Euro mit 0,34 - 0,37 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 37 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+62 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,00 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HS3CQ98, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 31,90 Euro mit 0,51 - 0,52 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 37 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,00 Euro (+92 Prozent) erhöhen - sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,977 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,977 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ55WJ9, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 31,90 Euro mit 0,69 - 0,70 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 37 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,20 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de