Das westfälische Unternehmen Phoenix Contact erweitert seine eMobility-Produktionskapazitäten mit einem neuen Werk im chinesischen Lishui. Das Werk, für das nun der Spatenstich erfolgt ist, soll künftig unter anderem Ladekabel herstellen. Dabei handelt es sich nach dem chinesischen Headquarter und einem weiteren Produktionsstandort in Nanjing um das dritte Werk von des Unternehmens in China, wie Phoenix Contact E-Mobility mit Sitz in Schieder-Schwalenberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...