© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Hugo Amaral



Cathie Wood meint, dass die Deflation in den USA in allen Branchen bereits im Gange sei und die US-Notenbank zwingen werde, einen großen Zinssenkungszyklus einzuleiten."Die Federal Reserve hat es übertrieben, wir werden in Zukunft viel mehr Deflation erleben", sagte Wood am Dienstag gegenüber Bloomberg TV. "Wenn wir Recht haben und sie zu weit gegangen sind, werden sie die Zinsen ziemlich stark senken müssen." Sie fügte hinzu, dass die VPI-Inflationsrate "irgendwann im nächsten Jahr" negativ werden könnte. Die US-Inflation hat sich im Oktober weitgehend verlangsamt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 3,2 Prozent, blieb jedoch im Monatsvergleich konstant, was die Märkte …