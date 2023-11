Axel-Rainer Hoffmann verlässt zum 01.01.2024 nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch die VOLKSWOHL BUND Versicherungen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, wie der Versicherer in einer Pressemeldung mitteilt. Der 49-jährige Diplom-Mathematiker verantwortet die Ressorts Kapitalanlagen, Schaden Kompositversicherung und Zentrale Dienste.Hoffmann trat am 01.12.2013 in das Unternehmen ein. Davor war er für den AXA-Konzern sowie für die Münchener Rück tätig."Wir danken Axel-Rainer Hoffmann ...

