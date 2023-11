Die STS Group hat nach Darstellung von SMC-Research Umsatz und EBITDA im dritten Quartal um 22 bzw. 54 Prozent zum Vorjahr verbessert und im Nachgang die Jahresprognose angehoben respektive konkretisiert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch für 2024 Wachstumstreiber und billigt der Aktie auf Basis einer sehr niedrigen Bewertung ein hohes Kurspotenzial zu.

STS habe laut SMC-Research sehr starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Während der Umsatz um 22 Prozent auf 66,7 Mio. Euro habe ausgeweitet werden können, habe sich das EBITDA sogar um 54 Prozent auf 6,3 Mio. Euro erhöht, gleichbedeutend mit einer Margenverbesserung von 7,5 auf 9,4 Prozent. Nach neun Monaten habe STS die Erlöse ebenfalls um 22 Prozent auf 210,2 Mio. Euro und die Marge von 4,1 auf 7,0 Prozent gesteigert.

Daraufhin habe das Management die Jahresprognose angehoben und konkretisiert. Statt eines leichten Umsatzwachstums werde nun eine Steigerung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet, die weiterhin zu einem deutlichen EBITDA-Anstieg führen solle, wobei die Zielmarge jetzt auf 6,5 bis 7,5 Prozent beziffert worden sei.

Für die Analysten stelle vor allem die sehr starke Ergebnisentwicklung im dritten Quartal eine positive Überraschung dar. Sie haben ihre Margenschätzungen deutlich erhöht, ihre Umsatzprognosen zugleich aber etwas abgesenkt und damit die schwache Konjunktur in Europa stärker berücksichtigt.

In Summe habe sich ihr Kursziel minimal von 19,50 auf 19,80 Euro erhöht. Die Analysten sehen damit eine massive Unterbewertung der STS-Aktie, die auch in einem geschätzten Enterprise-Value/EBITDA von lediglich 1,8 (Schätzung für 2023) zum Ausdruck komme. Dies umso mehr, als das Unternehmen dank der starken Marktposition in China und einem neuen Werk in den USA über aussichtsreiche Wachstumsperspektiven verfüge. Ihr Urteil laute weiterhin "Buy".

