Baltimore (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Bank of England in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen die Zinssätze bei 5,25% pausiert hat, brauchte sie nun wirklich eine Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg ist, und diese erhielten sie heute Morgen mit den Inflationszahlen für Oktober, so James Lynch, Fixed Income Investment Manager bei Aegon Asset Management. ...

