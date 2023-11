Die Delivery Hero-Aktie ist bei den Aktionären ein wenig in Ungnade gefallen. Der schon fast rücksichtslose Wachstumskurs wurde immer kritischer beäugt, da es über eine Dekade lang an Gewinnen im Konzern mangelte. Eben das soll sich aber in Zukunft ändern und die nun vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal lassen frische Hoffnungen aufkeimen. Auch die Analysten positionieren sich gegenüber dem Papier recht freundlich.Anzeige:Berichten konnte Delivery Hero (DE000A2E4K43) am Dienstag über ein Umsatzwachstum in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...