Heute im gabb: Um 11:36 liegt der ATX TR mit +0.63 Prozent im Plus bei 7254 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 9.96% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.30% auf 26.01 Euro, dahinter Palfinger mit +3.09% auf 24.175 Euro und DO&CO mit +2.23% auf 123.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15692 (+0.39%, Ultimo 2022: 13923, 12.71% ytd). - In den News: UBM, Valneva, Wiener Börse, Aktienkäufe bei EuroTeleSites, Research zu FACC, Poytec, Rosenbauer ...- Nachlese: AT&S und ÖBAG, Audio-GBs von FACC, Wienerberger, Palfinger, Uniqa; Input Christian Röhl- Kurze zu Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings- Unser Robot sagt: S Immo, Österreichische Post, AT&S und weitere Aktien auffällig; Attila Dogudan führt den 2. Tag in der GGC- Reingehört ...

