JD.com toppt Vorjahresquartal

Das chinesische Internetunternehmen, welches ebenso die gleichnamige Handelsplattform betreibt, legte am Mittwoch seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Daneben soll das Unternehmen Interesse an den deutschen Marken MediaMarkt und Saturn zeigen.



Der Internetriese aus China konnte im dritten Quartal Nettoerlöse von 34 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, eine Steigerung von 1,7 % gegenüber Vorjahr. Daneben stieg der operative Gewinn auf 1,3 Milliarden US-Dollar, während die operative Marge von JD Retail wie im Vorjahr bei 5,2 % blieb. Auch stieg der operative Cashflow für die zwölf Monate vor Oktober 2023 zur Vergleichsperiode im Vorjahr an, dieser betrug 8 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Auch stiegen die Marketingausgaben des Unternehmens um 4,6 % zum Vorquartal auf insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar an. Die Aktie reagiert positiv auf die Ergebnisse und handelt am frühen Mittag über 5 % des Vortagsschlusskurses. Daneben stieg nach den oben erwähnten Übernahmegerüchten die Aktie des Mutterkonzerns von MediaMarkt und Saturn ebenfalls stark an und legte zum Vormittag über 13 % zu.











