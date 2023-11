Die Aktie verzeichnete im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung leichte Zugewinne, was wiederum aber auch dem robusten Gesamtmarkt geschuldet gewesen sein durfte. Varta - Begeisterung über die Zahlen hält sich in Grenzen. Varta legte am gestrigen Dienstag (14. November) in Anbetracht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...