In den ersten neun Monaten 2023 erwirtschaftete Formycon Umsatzerlöse in Höhe von EUR 60,2 Mio. (9M 2022: EUR 28,2 Mio.), die auf Zahlungen von Fresenius Kabi im Zusammenhang mit FYB202, Dienstleistungen für FYB201 und FYB203 sowie in geringerem Umfang auf Lizenzerlöse aus FYB201 zurückzuführen sind. In größerem Maße waren Beiträge aus FYB201-Erlösen dem Ergebnis zugeflossen. Diese wurden jedoch massiv überzeichnet, durch nicht zahlungswirksame und nicht-operative Effekte, was zu einem 9M-Ergebnis von 74 Mio. EUR resultierte. Während der Ausblick für den Jahresüberschuss auf 50-60 Mio. EUR nach oben revidiert wurde, rechnet das Management weiterhin mit einem negativen operativen Ergebnis für das Gesamtjahr, was auf Investitionen in die Produktentwicklung zurückzuführen ist. AlsterResearch hat das Modell aktualisiert, um den buchhalterischen Effekt zu berücksichtigen. Abgesehen davon bleiben die Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis unverändert. AlsterResearch bestätigt daher das Kursziel von EUR 100,00 und bekräftigt die Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





