Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Ausgabe unserer Wochenpublikation konnten wir uns noch nicht dazu durchringen, unsere Emissionsprognose für das Jahr 2023 nach unten anzupassen, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Nachdem die Analysten der NORD/LB aber nunmehr für eine weitere Handelswoche das Geschehen am Primär- und Sekundärmarkt für EUR-Benchmarks beobachtet hätten und nach einem aktiven Austausch mit einigen Emittenten über die Gemengelage, sähen sie sich nun doch dazu veranlasst, eine entsprechende Korrektur vorzunehmen. Die Analysten der NORD/LB würden nunmehr mit einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 191 Mrd. rechnen (bisher: EUR 202 Mrd.). Nach unten revidiert hätten sie insbesondere ihre Erwartungen für die APAC-Region. So würden die Analysten der NORD/LB bis zum Jahresende 2023 mit keiner frischen Ware aus Australien, Japan, Neuseeland, Singapur und Südkorea rechnen. Dies erkläre sich nicht zuletzt mit der eher komfortablen Positionierung der dortigen Emittenten. So bestehe - anders als in einigen europäischen Jurisdiktionen - kein akuter Fundingbedarf über Covered Bonds im EUR-Benchmarkformat. ...

