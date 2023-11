© Foto: picture alliance / Schoening | Schoening



Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch kräftig im Plus und über die Zehn-Euro-Marke gesprungen - wieder alles im Lot?Angetrieben wurden die Aktien durch die nun bekanntgewordene staatliche Bürgschaft, die Übereinkunft eines Anteilsverkaufs des Indien-Geschäfts an den ehemaligen Mutterkonzern Siemens und positive Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals 2023. Die Ergebnisse im Überblick: Geschäftsbereiche, die für 70 Prozent des Umsatzes von Siemens Energy stehen, auf gutem Weg, Mittelfristziele zu erreichen Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa identifiziert, Turnaround-Maßnahmen in Gang gesetzt Starkes Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz führt zu Rekordauftragsbestand von …