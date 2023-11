Mainz (ots) -Nach zehn Jahren flattert Rabe Rudi mit gleich zwei Formaten zurück ins ZDF-Programm: Ab Sonntag, 19. November 2023, wird der kleine Rabe sowohl in "Rudis Rasselbande" (ab 6.20 Uhr, wöchentlich in Doppelfolgen) als auch in "Rudis Rabenteuer"(ab 6.05 Uhr, wöchentlich in Doppelfolgen) zu sehen sein. Am selben Tag starten um 10.50 Uhr bei KiKA zudem neue Folgen von "Rudis Siebenstein", in denen Anna Werner Friedmann als neue "Frau Siebenstein" nach 19 Jahren ihre Vorgängerin Henriette Heinze ablöst. Die Kult-Kinderserie feiert am 4. Dezember 2023 ihren 35. Geburtstag."Rudis Siebenstein" erzählt für Kinder von fünf bis acht Jahren die Abenteuer einer Kleinfamilie, bestehend aus Rabe Rudi, Koffer und Frau Siebenstein. Die drei müssen nicht nur typische Alltagsprobleme meistern, sondern auch ganz fantastische, denn Siebensteins Laden hält immer wieder magische Überraschungen bereit. Seit 2003 verkörperte Henriette Heinze die Ladenbesitzerin Siebenstein. Nun tritt die Berliner Schauspielerin Anna Werner Friedmann nach mehr als 170 Folgen in ihre Fußstapfen.Die Serien "Rudis Rasselbande" und "Rudis Rabenteuer" ergänzen den "Rabe Rudi"-Kosmos. Sie richten sich an Vor- und Grundschulkinder. In der Puppen-Sitcom "Rudis Rasselbande" trifft sich Rudi im Hof vor Siebensteins Laden mit seinen Freunden. Sie spielen und wetteifern miteinander und haben vor allem eins: viel Spaß. In "Rudis Rabenteuer" bekommen die häufig preisgekrönten Kurzgeschichten, die bislang aus "Siebenstein" bekannt sind, einen neuen Platz.Übersicht der Sendedaten:"Rudis Rasselbande"sonntags, 10.40 Uhr, bei KiKAab Samstag, 19. November 2023, 6.20 Uhr, wöchentlich im ZDF"Rudis Rasselbande" steht bereits in der ZDFmediathek bereit."Rudis Rabenteuer"sonntags, 10.50 Uhr, wöchentlich bei KiKAab Samstag, 19. November 2023, 6.05 Uhr, wöchentlich im ZDF"Rudis Rabenteuer" steht bereits in der ZDFmediathek bereit."Rudis Siebenstein"ab Samstag, 19. November 2023, 10.50 Uhr, wöchentlich bei KiKAab Freitag, 17. November 2023, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathekKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Mailin Erlinger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail an erlinger.m@zdf.de sowie Anja Weisrock, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter oder per E-Mail an weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12154.Weitere InformationenRabe Rudi in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/kinder/rudi)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5649660