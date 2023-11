Der Umsatz von ProSiebenSat1 (PSM) lag im dritten Quartal im Rahmen der Konsensprognose, während das bereinigte (adj.) EBITDA um 3% zulegte. Das margenstarke TV-Werbegeschäft stand weiterhin unter Druck, aber das dynamische Wachstum im Bereich Digital Ad und im Segment Commerce & Ventures konnte die Umsatz- und Profitabilitätszahlen etwas abfedern. PSM erwartet für Q4 eine nur leicht positive Entwicklung im Jahresvergleich. Vor diesem Hintergrund geht das Management davon aus, dass es seine Umsatzprognose für 2023 leicht verfehlen und nur das untere Ende seines Ziels für das bereinigte EBITDA erreichen wird. PSM bewegt sich derzeit in einem schwierigen Werbemarkt, da sich die eingeschränkten Marketingbudgets der Unternehmen auf die TV-Werbeeinnahmen auswirken. Darüber hinaus ist die deutschsprachige Kernregion weiterhin mit makroökonomischem Gegenwind konfrontiert, und eine Erholung ist in naher Zukunft nicht in Sicht. Auch wenn die vom Unternehmen eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen beruhigend sind, möchten die Analysten von AlsterResearch abwarten, bis sich die Nachfrageseite wieder belebt. AlsterResearch bestätigt das Rating "HALTEN" bei einem unveränderten Kursziel von EUR 5,70. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ProSiebenSat.1%20Media%20SE





