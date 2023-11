Das britische Geothermieunternehmen Geothermal Engineering Limited (GEL) hat Pläne zur Produktion erheblicher Mengen von Lithium angekündigt. GEL will als Nebenprodukt seiner Geothermieprojekte langfristig genügend kohlenstofffreies Lithium produzieren, um jährlich etwa 250.000 Elektroauto-Batterien zu versorgen. Das Unternehmen hat in ersten Tiefbohrungen am Standort Redruth in der englischen Grafschaft Cornwall nach eigenen Angaben eine der höchsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...