© Foto: Boris Roessler/dpa



Die Lage der deutschen Wirtschaft fühle sich an wie ein Aus in der Vorrunde bei der nächsten Fußball-Europameisterschaft, erklärt Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, im wO-TV-Interview. Wird es 2024 besser?Obwohl Deutschland derzeit schwächelt, sieht Traud gute Chancen, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Die Helaba rechnet für 2024 mit 1,3 Prozent Wirtschaftswachstum. Um höhere Wachstumsraten zu erreichen, bedarf es struktureller Reformen, wie der Reduzierung von Bürokratie und Steuern sowie Verbesserungen in der Infrastruktur. Was die Ökonomin dem DAX im kommenden Jahr zutraut und wie ihre Prognose für das Jahresende lautet: Das und mehr …