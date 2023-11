Mischfonds entwickeln sich zu einem Sattelite-Produkt. Geschäftsführer Christian Hammer von NFS Netfonds erläutert im One On One-Gespräch mit Pro Boutiqen Fonds Geschäftsführer Sven Hoppenhöft, auf was man bei Mischfonds in der aktuellen Wirtschaftslage achten muss, warum NFS eines der größten Haftungsdächer in Deutschland bietet und wie sich die Entwicklung der Gesellschaft aktuell darstellt. anlegermagazinmeingeld proboutiquen boutiquenaward investitionen fonds

Mein Geld TV

Quelle: