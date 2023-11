Institutionelle Kunden tun sich traditionell schwer mit Boutiquen-Fonds. Geschäftsführer Daniel Haas von Laiqon erläutert im One On One-Gespräch mit Pro Boutiqen Fonds Geschäftsführer Sven Hoppenhöft, ob diese Zurückhaltung immer noch Bestand hat, welche Rolle die Person des Fondsmanagers in diesem Zusammenhang hat und wohin die Gelder aus dem Ausstieg aus Mischfonds aktuell fließen. anlegermagazinmeingeld proboutiquen boutiquenaward investitionen fonds

