Frequentis und der saudische Flugsicherungsdienstleister Nera haben ein Partnerschaftsabkommen über die Lieferung technischer und operativer Lösungen geschlossen, die die Sicherheit und Effizienz steigern und zugleich internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Nera hat umfassende Erfahrung in der Implementierung und Wartung komplexer ATM-Systeme in Saudi-Arabien. Durch die Ergänzung um die Sprachkommunikationssysteme und Advanced Automated Tower Lösungen von Frequentis bringt diese Partnerschaft eine Erweiterung ihres Portfolios. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und produktive Partnerschaft, die dem Luftfahrtsektor der Region Verbesserungen in der Sicherheit, Nachhaltigkeit und betrieblichen Effizienz bringen wird", sagt Josef Kutschi, ...

